Panelaços contra Bolsonaro são registrados em SP e outras cidades

No início da tarde, já tinham sido registrados panelaços em distintos pontos de São Paulo, no dia em que bolsonaristas faziam um ato na avenida Paulista que contou com a presença do presidente

Uma nova rodada de panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro ocorreu em diferentes pontos da cidade de São Paulo e em outras cidades do país, na noite desta terça-feira (7). Por volta das 19h, na cidade de São Paulo, houve registros de moradores batendo panelas nos bairros dos Jardins, na Aclimação, em Perdizes, na Consolação, na Frei Caneca, em Pinheiros, na Bela Vista, na Santa Cecília, Barra Funda e Brás. No início da tarde, já tinham sido registrados panelaços em distintos pontos de São Paulo, no dia em que bolsonaristas faziam um ato na avenida Paulista que contou com a presença do presidente. À noite, houve também registros de panelaços em Ipanema e Copacabana no Rio de Janeiro, na região dos bairros Bom Fim e Rio Branco em Porto Alegre, no bairro Serra, em Belo Horizonte e em Pituba em Salvador.