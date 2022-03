Pai relata choque após filho fugir do AM em avião: ‘Se encantou com SP’

Ele saiu de casa enquanto a mãe dormia, pegou dois ônibus até o aeroporto e conseguiu driblar os funcionários da companhia aérea

Estudante da quarta série do ensino fundamental, Emanuel Marques, 9, viajou escondido dos pais cerca de 2,7 mil km entre Manaus e Guarulhos (SP) para realizar o sonho de morar em São Paulo. Ele saiu de casa enquanto a mãe dormia, pegou dois ônibus até o aeroporto e conseguiu driblar os funcionários da companhia aérea. O garoto estava sem mala, passagem e documentos.

À reportagem, o eletricista Wanderley Belo, 38, disse que o filho “se encantou” com São Paulo após conhecer a cidade em janeiro, quando visitou uma tia paterna, em Campinas (SP). A previsão era retornar à capital paulista durante as férias de julho, mas o garoto não se aguentou de ansiedade.

O sumiço de Emanuel ganhou repercussão após familiares buscarem o paradeiro do garoto. Ele desapareceu no sábado (26) e foi encontrado no mesmo dia após desembarcar em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Ele já está com a família, em Manaus, e passa bem.

De acordo com Wanderley, os pais ainda não decidiram se tomarão alguma medida contra o aeroporto e a Latam. Eles também ainda buscam saber como contornar o desejo de Emanuel, pois ele teria confidenciado aos funcionários da companhia aérea que tentaria mais uma vez fugir.

“Precisamos verificar o que iremos fazer, porque ele prometeu aos funcionários que voltaria a tentar de novo. Se conseguiu uma vez, poderia em outra oportunidade”, pondera o pai. Como o menino quer morar na capital paulista, os pais devem buscar uma solução. “Apesar de esperteza, ele não tem noção da repercussão do caso e do nosso desespero.

Não tratamos como uma brincadeira, mas como algo sério. Estamos ainda em choque, pois já pensou se ele conseguisse sair de Guarulhos? Não sabemos o que poderia acontecer”.

A SAGA ATÉ SÃO PAULO

O pai contou que à reportagem que, por volta das 5h30, a mãe dele foi ao quarto verificar se estava tudo bem com o filho, que dormia. Às 7h, contudo, o susto tomou conta da casa após a constatação de que o garoto não estava mais na cama.

“Fizemos as buscas no bairro, no terminal de ônibus e apenas fiz um pente fino rápido no aeroporto, pois nunca imaginava que ele teria ido para lá”, relatou Wanderley, sobre as buscas. Emanuel tem pais separados e estava na casa da mãe quando saiu de casa.

O garoto pegou dois ônibus para chegar ao Aeroporto Internacional de Manaus. Ele sabe ler e escrever, mas perguntou aos motoristas a condução que o levaria ao terminal aeroportuário.

Ao chegar lá, procurou os painéis indicando o próximo horário para Guarulhos e esperou algumas horas antes de embarcar no próximo voo.

Segundo o pai, Emanuel conseguiu driblar a segurança do aeroporto após esperar ao lado de outras crianças que estavam na fila de embarque, o que pode ter confundido os funcionários da Latam, companhia aérea envolvida no caso.

“Enquanto estavam conferindo a passagem de outras pessoas, ele conseguiu passar por trás da funcionária e se misturou com outras crianças”, descreve o pai.

O menino entrou no avião e buscou um assento vazio e não saiu mais de lá até chegar a Guarulhos. Só quando aterrissou em São Paulo acabou descoberto por um funcionário da Latam.

“Ele perguntou para um funcionário da Latam qual ônibus poderia pegar para ir para Campinas. O funcionário o questionou sobre os pais, e acabou contando a história, dizendo que iria para casa de uma tia”, lembra Wanderley, após contato com o filho.

Foi a tia paterna que avisou os pais de Emanuel, que, em meio ao susto, ainda buscam entender como o garoto conseguiu atravessar o país sem que ninguém o percebesse. “Tem adulto que nem consegue chegar ao aeroporto”, diz o pai.

Emanuel retornou para Manaus no domingo (27) após a Latam destacar um funcionário para o acompanhar.

O QUE DIZEM A LATAM E A POLÍCIA CIVIL

A Latam informou ter identificado o menor desacompanhado durante o voo e acionou a Polícia Federal e o Conselho Tutelar para lidar com a ocorrência após o pouso, registrado às 21h09.

A reportagem entrou em contato com a Latam para perguntar como o garoto conseguiu embarcar burlando o esquema de segurança. Em nota, a empresa afirmou que “após investigações internas junto ao sistema de segurança do aeroporto de Manaus, a empresa lamenta o ocorrido e informa que medidas de segurança já estão sendo reforçadas e tomadas para garantir que este tipo de situação não volte a ocorrer.”

A Polícia Civil do Amazonas apura o caso e descarta violência contra a criança. A hipótese principal é de que Emanuel aprendeu tudo pela internet.

“A criança agiu sem a ajuda de adultos, e, antes de partir, realizou pesquisas na internet sobre como entrar em um avião despercebida. Segundo a unidade especializada, a criança não tem histórico de violência familiar e, durante oitivas, a mesma informou que o motivo da viagem seria o desejo de morar em São Paulo, com outros familiares”, diz um trecho da nota da corporação.

Em nota à reportagem, o Aeroporto de Manaus informou que, após o ocorrido, “iniciou a implantação de um plano de ações corretivas para evitar que a situação se repita”.

“Entre elas estão revisão de procedimentos em vigor e intensificação da supervisão de acessos, com o objetivo de aumentar os níveis de segurança. Algumas adequações na infraestrutura já previstas pela administração também reforçarão a vigilância no embarque”, listou.