Pai reage a assalto e é baleado em frente a escola em São Paulo

Alfredo Henrique

São Paulo, SP

Um autônomo de 46 anos foi ferido com ao menos dois tiros após reagir a um assalto em frente à escola onde deixou o filho, por volta das 6h30 de quinta-feira (17), na região do Morumbi, na zona oeste da capital paulista. Ninguém foi preso.

Policiais militares relataram ao 89º DP (Portal do Morumbi) que dois criminosos em uma moto abordaram uma comerciante, também de 46 anos, quando ela estava em seu carro com a filha, em frente à Escola Mais.

A dupla pegou da vítima uma aliança e a chave do veículo, um Fiat Toro.

Em seguida, os criminosos abordaram o autônomo, no momento em que ele se dirigia para seu carro. De acordo com a polícia, o homem reagiu. Um dos criminosos atirou ao menos três vezes.

Dois dos tiros feriram a vítima, segundo registros da Polícia Civil, sendo um no lado direito do tórax, e o outro no lado esquerdo do abdômen.

O terceiro disparo atingiu a carteira do autônomo, no bolso de trás da calça. O item foi perfurado pelo tiro.

O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal do Campo Limpo, onde permanecia internado até a publicação deste texto.

O estado de saúde dele não foi informado, a pedido de familiares, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde.

No dia do crime, a polícia registrou que ele foi encaminhado pela própria PM à unidade de saúde, “em estado grave”. Ele foi submetido a uma cirurgia.

A Polícia Civil agora trabalha para identificar os suspeitos, que não haviam sido presos até a publicação desta reportagem.

Escola reclama de violência “sistemática” Em nota, a Escola Mais afirmou estar consternada com o crime.

Acrescentou que, desde a semana passada, havia procurado a polícia, solicitando reforço de rondas no entorno da unidade.

A escola disse ainda lamentar “profundamente” o crime desta quinta e outros casos de violência na região, “que vêm acontecendo de forma sistemática” nas proximidades de instituições de ensino do bairro de alto padrão.

Também foi oferecido apoio psicológico aos alunos e seus familiares.

Dados da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) indicam que os roubos aumentaram em 25% na região, de 1.351 casos de 2020 para 1.699 em 2021.

Os assaltos superam os furtos no Morumbi que, ainda de acordo com a pasta, também registraram alta no mesmo período. Foram respectivamente, 1.328 e 1.587 no período, um crescimento de 19%.