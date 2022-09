Pai é procurado após se mudar de SP para o Egito com filho sem avisar mãe

No momento, Karin mantém contato com o filho por fotos e vídeos enviados diariamente pelo ex-marido que, segundo ela, não mostrava sinais

Um homem é investigado pela Polícia Civil de Campinas após levar o filho de 3 anos de Valinhos, no interior de São Paulo, para o Egito, sem avisar a mãe da criança. Karin Rachel Aranha Mohamed Fayz passou alguns meses em Londres a trabalho e descobriu sobre a fuga do marido na madrugada de quinta-feira (22), quando voltou ao Brasil e encontrou o apartamento da família vazio.

“Ele falou que ia me buscar, mas quando cheguei no aeroporto não tinha ninguém. Eram 23h30, fiquei até 1h esperando, consegui um Uber de Guarulhos até Valinhos e quando cheguei em casa meu apartamento estava quebrado, depredado, sujo. Ele levou as roupas dele, do Adam, todos os nossos documentos, inclusive os meus, e o dinheiro que estava em conta”, afirmou a mulher à EPTV, afiliada da Globo na região.

Após se deparar com a cena, sem nenhum bilhete do marido, Karin decidiu conversar com o porteiro do condomínio, que avisou que o homem tinha deixado o apartamento da família um dia antes da chegada da mulher.

“Tentei falar com ele diversas vezes, mas o celular já estava desligado”, detalhou a mãe do menino. Algumas horas depois, o pai da criança restabeleceu contato com a mulher, afirmando que o filho estava bem cuidado e que quando quisesse vê-lo, ela seria bem-vinda no Egito.

Além disso, o homem anunciou por mensagem de texto que o relacionamento dos dois tinha acabado e que Adam, o filho dos dois, “não ficaria bem no Brasil”.

“Até então a gente achava que se tratava de um sequestro nacional, dentro do território brasileiro, só que o genitor tem nacionalidade egípcia. A gente fez busca em alguns endereços na cidade de Campinas, procurando a criança, encontramos alguns brinquedos nessa busca, mas não conseguimos localizar a criança”, detalhou a advogada de Karin, Camila Diniz.

Ainda na quinta-feira, a Justiça de Valinhos emitiu um documento proibindo que o pai saísse do Brasil com o filho, mas no dia seguinte, durante uma videochamada, a mãe teve certeza sobre a viagem ilegal do ex-marido, reconhecendo que o menino estava na casa de parentes no Cairo, capital do Egito.

“Reconheci os parentes, reconheci a casa, tudo. É lá no Egito mesmo”, afirmou Karin à TV do interior de São Paulo.

A advogada da mãe entrou em contato com o Ministério da Justiça, responsável por casos envolvendo menores de idade brasileiros no exterior, ainda no sábado (24), por e-mail, mas não teve retorno até a manhã desta terça-feira (27). Ela questiona os meios usados pelo cidadão egípcio para sair do país com a criança, já que a mãe não tinha autorizado viagens internacionais do filho.

“Hoje em dia existe uma possibilidade de você ter no passaporte essa autorização de viagem com um genitor só, o pai ou a mãe, mas no passaporte do Adam não havia essa permissão ou qualquer tipo de autorização previa para que o pai pudesse viajar de forma internacional com essa criança. Então a gente não sabe ainda precisar se é como o genitor alega, que ele saiu por Guarulhos”, diz Diniz.

No momento, Karin mantém contato com o filho por fotos e vídeos enviados diariamente pelo ex-marido que, segundo ela, não mostrava sinais do plano de fuga para o Egito.

“Eu mostrava as coisas para ele [o pai do menino] e ele dizia: ‘Compra esse, compra aquele, que ele vai gostar’. E eu separando tudo que eu via em Londres que eu queria trazer para ele. Eu trouxe e agora não tenho ele aqui. A única coisa que eu quero é trazer o meu pequenininho de volta”, concluiu a mulher.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo investigada pelo 5°DP de Campinas e que a Polícia Federal e o Conselho Tutelar foram comunicados. O Itamaraty afirmou que casos envolvendo menores de idade são de competência exclusiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública.