Operários morrem soterrados durante obra em BH

Informações iniciais do corpo de bombeiros apontam que três trabalhadores morreram e dois estão em atendimento médico

LEONARDO AUGUSTO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

Operários do setor de construção civil morreram soterrados na manhã desta terça (17) enquanto trabalhavam em obra para construção de supermercado no Belvedere, bairro de classe alta no centro-sul de Belo Horizonte.

Informações iniciais do corpo de bombeiros apontam que três trabalhadores morreram e dois estão em atendimento médico. Os trabalhos de resgate prosseguem.

Os operários foram atingidos pela queda de um talude de 3 metros.

O acidente ocorreu por volta das 8h. Os bombeiros deslocaram 18 militares para o atendimento da ocorrência e seis 6 guarnições. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado.