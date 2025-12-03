Operação resulta na queda de milhares de sites e apps piratas no Brasil

Duas operações recentes resultaram na retirada de 558 serviços de streaming pirata do ar desde a última quinta-feira (27). As ações são continuidade de investigações que vêm desmantelando milhares de plataformas ilegais ao longo dos últimos meses.

A operação mais recente ocorreu na Argentina, onde, no domingo (30), autoridades bloquearam 22 aplicativos, entre eles BTV e Red Play. Essa etapa é a segunda fase de uma apuração que, no início de novembro, já havia derrubado outros 14 aplicativos, como My Family Cinema e TV Express.

No Brasil, uma força-tarefa removeu do ar 535 sites e um aplicativo de streaming como parte da 8ª fase da Operação 404, conduzida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Desde 2019, essa operação tem como foco o combate a serviços online que infringem direitos autorais.

Grande parte dessas plataformas é acessada por meio de TV boxes, também chamados de aparelhos de IPTV ou “caixinhas de TV”, que permitem assistir a conteúdos via internet diretamente na televisão.

Com os bloqueios, muitos usuários que haviam adquirido assinaturas recorreram a canais como o ReclameAqui. No entanto, por se tratar de serviços destinados à transmissão de conteúdo ilegal, esses consumidores não têm garantias ou direitos assegurados em caso de interrupção.