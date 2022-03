Operação-padrão de servidores do BC deixa rastro de atrasos em divulgações de indicadores

Embora cause transtorno na divulgação de indicadores, o movimento por enquanto tem afetado apenas publicações menores

Com paralisações diárias das 14h às 18h, a operação-padrão dos servidores do Banco Central tem deixado um rastro de atrasos em sequência na divulgação de indicadores pela autoridade monetária.

Nas últimas semanas, o movimento já havia provocado atrasos na divulgação da taxa ptax diária, com rumores em mesas de operação de suspensão da comunicação, além de paralisações no monitoramento preventivo do PIX e do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

Na última segunda-feira, 21, a operação-padrão transbordou para a divulgação da Pesquisa Focus. Faltando apenas 15 minutos para o horário da publicação, o BC avisou que os dados não sairiam às 8h30, mas sim uma hora e meia mais tarde. Embora o relatório completo tenha sido divulgado de fato às 10h, as informações já estavam disponíveis para consulta no Sistema Expectativas de Mercado do BC.

Da mesma forma, o resultado da Pesquisa Pré-Copom que era esperado para a manhã desta quarta-feira precisou ser adiado para amanhã, às 9h30. Já os dados do fluxo cambial, com a atualização da página de Indicadores Econômicos Selecionados do BC, deveriam ter sido publicados às 14h30 de hoje. No entanto, faltando 19 minutos para o horário programado, a autoridade monetária avisou que só conseguirá divulgar os dados do movimento de câmbio na sexta-feira (25), também às 9h30.

O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Fabio Faiad, confirmou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que todos os atrasos se devem ao fato de a cada dia mais e mais servidores cruzarem os braços em adesão à operação-padrão da categoria. Os funcionários do BC querem um reajuste salarial de 26,3%, além da reestruturação da carreira de analistas. O sindicato também mantém a ameaça de greve.

Embora cause transtorno na divulgação de indicadores, o movimento por enquanto tem afetado apenas publicações menores. A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) foi publicada no horário correto ontem e a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) segue prevista para amanhã, às 8h. Ambos os documentos são produzidos pela diretoria colegiada da instituição.

Estadão Conteúdo