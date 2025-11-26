Operação na Maré provoca intenso tiroteio; Linha Amarela foi interditada

UOL/FOLHAPRESS

A Linha Amarela, na zona norte do Rio, precisou ser totalmente interditada, na manhã desta quarta-feira (26), devido a um intenso tiroteio durante uma operação emergencial da Polícia Civil no Complexo da Maré.

Tiros foram registrados na altura da comunidade Vila do João. Linha Amarela ficou temporariamente interditada no eixo principal, na altura da saída 9B. A via já foi liberada, segundo a Lamsa, concessionária responsável pela via expressa.

Recomendação é para motoristas evitarem a região. Segundo a Polícia Civil, o tiroteio foi provocado pela ação de criminosos armados “que exploram as comunidades e tiram a liberdade dos moradores”.

Movimentação de narcotraficantes fortemente armados motivaram operação. A polícia declarou que recebeu informações de inteligência que indicaram a movimentação de narcotraficantes no Complexo da Maré, preparados para invadir uma comunidade rival.

A operação policial está em andamento. Para evitar um confronto que poderia fazer diversas vítimas inocentes, policiais civis da Subsecretaria de Inteligência e da Coordenadoria de Recursos Especiais realizam, neste momento, uma operação na região.

Ainda não há informações de feridos ou presos. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir os tiros e o desespero de moradores que vivem na região.

Alunos da UFRJ registraram o momento em que um helicóptero posa no campus do Fundão. A Fundação Oswaldo Cruz acionou o Plano de Contingência após elevar o alerta para nível 3 de segurança. O comunicado interno orienta que ninguém saia da unidade.