Operação Finados: número de acidentes graves cai 11%

Durante o período, foram fiscalizados 184.431, um aumento de 12% quando comparado ao ano passado

Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (03), o número de acidentes graves ocorridos durante a Operação Finados, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), teve uma queda de 11%, indo de 300 em 2020 para 266 em 2021. A ação ocorreu em todas as rodovias do país durante os dias 29 de outubro e 02 de setembro.

Ainda de acordo com o levantamento, o número de vítimas e feridos também teve queda. No caso de óbitos, foram registrados 96, tendo uma queda de 5%. Já nos feridos, foram 1.084, com uma queda de 16%.

Durante o período, foram fiscalizados 184.431, um aumento de 12% quando comparado ao ano passado. Também foram realizados 14.030 bafômetros, sendo que 839 pessoas desses foram autuados por dirigir sob efeito de álcool. Além desses, outras 4.062 pessoas foram autuadas por não usarem cinto de segurança e 5.172 por realizarem ultrapassagens consideradas perigosas ou proibidas.

Além desses casos, houve um aumento na apreensões de armas de fogo, com 44 apreendidas, e munições, com 5.639 apreensões. Ao contrário desses, que tiveram aumento de 76% e 1.218% respectivamente, o número de apreensões de maconha, cerca de 2.714 kg, e cocaína, cerca de 488kg, apresentaram queda de 20% e 68%.