Operação “Falso 9” apreende R$ 700 mil em casa de suspeito de aplicar golpes em jogadores da Série A

A Polícia Civil apreendeu R$ 700 mil em espécie durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Cuiabá, como parte da Operação “Falso 9”, que investiga um esquema criminoso de desvio de salários de jogadores de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro.

Além do dinheiro vivo, a polícia também recolheu celulares e máquinas de cartão de crédito no local. O suspeito foi alvo de mandados de prisão e de busca e apreensão.

Segundo os investigadores, o grupo criminoso atuava por meio de golpes financeiros que envolviam o acesso indevido a contas bancárias e dados pessoais de atletas, resultando no desvio de parte dos salários deles. Entre os jogadores prejudicados, estão o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, atualmente no Cruzeiro, e o zagueiro argentino Walter Kannemann, do Grêmio.

Informações obtidas por fontes da operação indicam que somente de Gabigol teriam sido desviados cerca de R$ 938 mil. Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, Paraná, Rondônia e Amazonas. As diligências ocorrem em cidades como Porto Velho (RO), Curitiba (PR), Almirante Tamandaré (PR), Lábrea (AM) e na capital mato-grossense.

A Polícia Civil continua as investigações para identificar todos os envolvidos e rastrear o destino do dinheiro desviado, além de recuperar os valores subtraídos das vítimas.