Operação da Polícia Civil desmantela quadrilha que compartilhava imagens íntimas de crianças e adolescentes nas redes sociais

Quatro pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira (30) durante uma operação da Polícia Civil contra uma quadrilha que compartilhava imagens íntimas nas redes sociais. A ação é coordenada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A operação ocorre simultaneamente em 21 cidades de oito estados — Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Amazonas, Goiás, Piauí — e no Distrito Federal. No Rio, os mandados foram cumpridos nas cidades de Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Um dos alvos ainda está foragido, e a polícia segue com as buscas.

Ao todo, são 32 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos. Todos os investigados são homens maiores de idade e respondem por crimes relacionados a abusos sexuais, tortura, ameaça, misoginia e racismo.

As investigações começaram a partir de uma denúncia feita em abril pela mãe de uma adolescente de 16 anos, que teve imagens íntimas expostas na internet. A partir do caso, os agentes descobriram a existência de uma organização criminosa que praticava o mesmo crime contra dezenas de mulheres em diferentes regiões do país.

Segundo a polícia, o grupo possui um acervo de cerca de 80 mil arquivos contendo vídeos, fotos e conversas de cunho íntimo, que foram compartilhados ilegalmente nas redes sociais. A operação ainda está em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos.