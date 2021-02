Operação Covid-19 completa 11 meses de combate ao novo coronavírus

As Forças ainda tiveram papel fundamental para a chegada de vacinas e tratamento nas comunidades indígenas.

Após quase um ano em que vivemos a pandemia de Coronavírus, as operações das Forças Armadas de combate ao vírus ainda se mostram muito presentes e com números expressivos, tendo recentemente se intensificado no estado do Amazonas.

Tendo diferentes tarefas, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica levaram oxigênio e apoiaram campanhas de vacinação por todo país. As Forças ainda tiveram papel fundamental para a chegada de vacinas e tratamento nas comunidades indígenas.

Dentre esse montante, a Força Aérea Brasileira (FAB) entregou acima de 5,4 mil cilindros de oxigênio, 37 usinas para produção do insumo e 680 tanques de oxigênio líquido.

A cada sete dias, a Aeronáutica completa o correspondente a uma volta ao mundo em horas de voo no combate à Covid-19. Já são 4.430 horas, que equivalem a 48 voltas ao mundo. O empenho ininterrupto soma o transporte de 25.614 toneladas de carga para todo o território nacional, sendo mais de 2,4 mil toneladas, especificamente, para o Amazonas.

Ações coordenadas

No combate à pandemia, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica mobilizaram até 34 mil militares de forma conjunta. Destaca-se o apoio ao Ministério da Saúde na distribuição de vacinas contra o coronavírus em áreas de difícil acesso. Até o momento, mais de 96 mil indígenas foram vacinados com o auxílio dos Comandos Conjuntos das Forças Armada

Em cooperação com outros órgãos governamentais, os militares capacitaram 18.282 pessoas para a descontaminação de locais públicos, efetuando o procedimento em 8,3 mil pontos pelo Brasil. As Forças Armadas promoveram 14,3 mil campanhas de prevenção, que resultaram na doação de 317.454 kits de higiene e na produção de quase 740 mil máscaras de proteção. Por meio da Operação Covid-19, também foram distribuídas mais de 1,2 milhão de cestas básicas.

As ações coordenadas se estenderam às campanhas de doação de sangue, em razão da queda nos estoques dos hospitais e hemocentros. Foram promovidas 668 ações nacionais, nas quais mais de 39,6 mil voluntários reabasteceram as unidades de saúde.

Graças ao alcance territorial das Forças Armadas e a logística empregada na Operação Covid-19, tem sido possível a pronta-resposta às situações emergenciais e a redução dos impactos na saúde pública. O Capitão Thiago ressalta que “a sensação é de dever cumprido e gratidão em saber que todo o esforço e comprometimento salva vidas e, principalmente, levando esperança à população do País”.

Operação Covid-19

O Ministério da Defesa ativou, em 20 de março, o Centro de Operações Conjuntas para atuar na coordenação e no planejamento do emprego das Forças Armadas no combate ao novo coronavírus. Por meio da Diretriz Ministerial de Execução nº 07/2020, foram ativados dez Comandos Conjuntos, que cobrem todo o território nacional, além do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), de funcionamento permanente. A iniciativa integra o esforço do governo federal no enfrentamento à pandemia.

As demandas recebidas pelo Ministério da Defesa, de apoio a órgãos estaduais, municipais e outros, são analisadas e direcionadas aos Comandos Conjuntos para avaliarem a possibilidade de atendimento. De acordo com a complexidade da solicitação, tais demandas podem ser encaminhadas ao Gabinete de Crise, que determina a melhor forma de atendimento.

As informações são do Ministério da Defesa