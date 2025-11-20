Operação contra Vorcaro apreendeu R$ 230 milhões em bens, incluindo joias e jatinho



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Durante a Operação Compliance Zero, deflagrada na terça-feira (18), a Polícia Federal apreendeu R$ 230,13 milhões em bens, incluindo o jatinho do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O banqueiro foi preso na noite de segunda-feira (17).



A lista de bens apreendidos inclui além da aeronave modelo Falcon 7X veículos avaliada em R$ 200 milhões R$ 2 milhões em dinheiro vivo, relógios, joias e obras de arte.



A ação teve o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. Os agentes cumpriram cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão.



Quando foi detido na capital paulista, o dono do Banco Master se preparava para embarcar em um voo para o exterior.



A defesa do banqueiro apresentou na quarta-feira um pedido de revogação da prisão de Vorcaro, sob o argumento de que ele nunca teve a intenção de fugir ou de se ocultar das autoridades. Nesta quinta-feira (20), a Justiça manteve a prisão do empresário.





Item – Valor

Veículos – R$ 9,2 milhões

Dinheiro em espécie – R$ 2 milhões

Relógios – R$ 6,15 milhões

Joia – R$ 380 mil

Obras de arte – R$ 12,4 milhões

Aeronave – R$ 200 milhões

Fonte: Polícia Federal



Antes da prisão, Vorcaro já era notório na Faria Lima há anos por seu estilo agressivo de fazer negócios e patrocínios milionários a eventos.