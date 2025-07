ONS aciona usinas térmicas para garantir energia durante período seco

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em articulação com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), determinou a maximização da geração térmica e a prontidão das usinas para assegurar o fornecimento de energia elétrica durante o período seco e a transição para o período úmido de 2025/2026. A medida tem como objetivo garantir o atendimento à demanda de carga e potência do Sistema Interligado Nacional (SIN) no segundo semestre deste ano. As informações são da Agência Brasil.

Responsável pela operação das instalações de geração e transmissão de energia no país, o ONS também apresentou, em reunião do CMSE realizada em junho, recomendações operativas para enfrentar o momento crítico. As propostas incluem a utilização da capacidade de modulação das hidrelétricas do rio São Francisco e da Usina de Itaipu, além da ampliação da geração termelétrica.

O subsistema Sul, afetado recentemente por condições meteorológicas desfavoráveis, continua sob monitoramento especial. O colegiado trabalha com a previsão de melhoria nos níveis dos reservatórios a partir de agosto, mas mantém atenção redobrada.

“Há uma perspectiva de elevação dos níveis dos reservatórios do Sul a partir de agosto, mas seguimos atentos à região. A questão do atendimento de potência no segundo semestre também se mantém como prioridade e propusemos diferentes ações que vão garantir o atendimento da demanda”, afirmou o diretor-geral do ONS, Marcio Rea.

O CMSE é o comitê encarregado de propor medidas para assegurar a confiabilidade e segurança do sistema elétrico brasileiro, funcionando em conjunto com o ONS para prevenir eventuais crises de abastecimento.