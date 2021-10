Ônibus tomba e deixa quatro mortos no Ceará

Passageiros seguiam rumo a Fortaleza para fazer prova de concurso no fim de semana. O motorista fugiu; o veículo havia sido autuado no mês passado por mau estado de conservação

Um ônibus tombou na BR-222, na descida da Serra de Tianguá, no Ceará, na manhã desta sexta-feira (22). O acidente ocorreu por volta de 3h e deixou pelo menos quatro pessoas mortas.

Além das vítimas que não resistiram, outras 30 pessoas ficaram feridas. Os acidentados são do Maranhão e haviam fretado o ônibus com destino a Fortaleza-CE para fazer o concurso da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) neste fim de semana.

O motorista do ônibus fugiu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Ceará, o veículo havia sido autuado no mês passado em Sobral-CE por trafegar em mau estado de conservação.

Uma das passageiras é a psicóloga Katiele Cristine Silva Lobão. Katiele conta que estava dormindo no momento do acidente. “Não me lembro de muita coisa, pois era de madrugada e estávamos todos dormindo. Vi só quando o ônibus começou a balançar e caiu. Só tive um ferimento no braço e o pé cortado”, revela, ao G1.

A fisioterapeuta Paula Samantha Moreira de Matos relata ter sentido cheiro de algo sendo queimado. “Eu estava dormindo e acordei sentindo um cheiro de queimado. Quando falei que estava com um cheiro de queimado na mesma hora o ônibus virou. Foi um desespero, porque nosso medo era cair da serra, eu estava desesperada, porque imaginava que se mexesse poderia cair no abismo. O motorista puxou para outro lado para não cair no abismo”, afirma.

Governador presta solidariedade

Em publicação nas redes sociais, o governador do Ceará, Camilo Santana se solidarizou para com vítimas do acidente. “Minha solidariedade às vítimas do acidente com ônibus na BR-222, em Tianguá, que deixou quatro mortos e mais de 30 feridos nesta madrugada. O ônibus vinha do Maranhão com candidatos do concurso da Funsaúde, que será realizado neste fim de semana. O Governo do Estado está prestando todo o atendimento necessário às vítimas. Meus sentimentos de profundo pesar”, publicou.