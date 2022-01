Ondas de calor batem recordes na região sul do Brasil

A temperatura nesta quarta-feira (12) foi de 41,5°C em Quaraí e a 41,1°C em Uruguaiana

O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que mais vem sofrendo com a onda de calor que atua sobre o centro da América do Sul. Marcas acima dos 40°C em vários locais do estado, e também no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, estão batendo recordes, diariamente, nas regiões.

A temperatura nesta quarta-feira (12) foi de 41,5°C em Quaraí e a 41,1°C em Uruguaiana. O serviço de meteorologia do Uruguai registrou 41,1°C na cidade de Salto.

O calor ainda deve aumentar nos estados da Região Sul até o sábado (15), com alguns termômetros marcando acima do dígito 40°C no Rio Grande do Sul. Em oeste de Santa Catarina e do Paraná, o aquecimento também será maior gradativamente.

Parte do centro-oeste brasileiro também deve sofrer com o calor. Mato Grosso do Sul e áreas no sul e oeste de Mato Grosso. e

Se o as chuvas assolam a região sudeste do país, o oeste de São Paulo devem experimentar um aumento mais forte da temperatura por causa da onda de calor.

De acordo com a meteorologia, partir de domingo (16) essa onda de calor será parcialmente quebrada por uma frente fria que segue do centro-norte para o Sul do Brasil. Entretanto, chuvas oriundas desta frente fria não deve atingir todas as regiões e o calor vai continuar intenso em áreas do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.