Onda de calor eleva temperatura a 35°C ou mais em 12 capitais neste domingo

Em Cuiabá (MT) , termômetros poderão atingir 42°C, seguida por Campo Grande (MS) e Palmas (TO), com 39°C

O primeiro final de semana da primavera terá 12 capitais brasileiras com temperaturas máximas atingindo pelo menos 35°C neste domingo (24), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Apenas uma capital, Porto Alegre, terá temperatura máxima abaixo de 30°C (21°C), segundo o instituto.

A forte onda de calor que atinge o país e fez com que a cidade de São Paulo tivesse o inverno mais quente dos últimos 62 anos fará com que a máxima alcance até 42°C neste domingo em Cuiabá (MT).

Nesta sexta-feira (22), a capital mato-grossense já tinha registrado a maior temperatura do país, com 41,8°C. Dos 20 pontos mais quentes do Brasil no dia, 15 são da região Centro-Oeste, entre eles Porto Murtinho, com 41,5°C, e Água Clara, ambas em Mato Grosso do Sul, com 41,2°C.

No domingo, o cenário não deve ser muito diferente, levando-se em conta as previsões do Inmet, órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária. Campo Grande (MS) terá máxima de 39°C, pouco acima de Goiânia (GO), onde os termômetros poderão atingir 38°C. Em Brasília (DF), a máxima prevista é de 34°C.

Em São Paulo, a máxima esperada é de 35°C, mesma temperatura prevista para Belo Horizonte (MG). No Rio, os termômetros poderão chegar a 38°C e, em Vitória (ES), a 33°C.

O inverno terminou oficialmente às 3h50 (de Brasília) deste sábado (23), dando início à primavera, que vai até 22 de dezembro.

Na sexta, a capital paulista teve o seu dia mais quente do ano, com máxima de 34,7°C, superando os dois recordes anteriores, também registrados nas últimas semanas de inverno: 33,9°C no domingo (18) e 33,3°C no dia 13.

Há previsão de que a cidade ultrapasse essa marca neste fim de semana e tenha o dia mais quente da história, segundo a Defesa Civil estadual.

Das sete capitais do Norte, cinco terão temperatura máxima de ao menos 35°C –Boa Vista (RR), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

No Nordeste, só Teresina (PI) deverá ficar com temperatura acima dos 35°C entre as nove capitais, mas em nenhuma a máxima será inferior a 30°C.

Já no Sul, as temperaturas aguardadas serão mais baixas. Além de Porto Alegre (RS), onde a mínima deverá ser de 17°C, em Curitiba (PR) os termômetros oscilarão de 19°C a 33°C e, em Florianópolis (SC), de 20°C a 32°C.

QUE ONDA É ESSA?

O país vive uma onda de calor fora de época e há alerta de grande perigo para altas temperaturas até domingo, de acordo com o Inmet. Além das capitais, o instituto informou que os termômetros podem ultrapassar os 40°C em áreas das regiões Centro-Oeste e do

Norte, além do interior de São Paulo -neste sábado, Ribeirão Preto teve 38°C.

Ondas de calor se caracterizam por um aumento de 5°C em relação às médias de temperatura. Se o aumento é verificado em um período de 2 a 3 dias, o alerta é moderado. De 3 a 5 dias, passa a ser de perigo. Por mais de cinco dias consecutivos, o aviso passa para a categoria de grande perigo.

O calor é provocado pelo tempo e redução da nebulosidade, que mantém a temperatura da massa de ar elevada. Está em curso um fenômeno que causa um bloqueio atmosférico que faz com que os ventos ocorram em níveis superiores da atmosfera, o que faz prolongar os dias de altas temperaturas.

VEJA A PREVISÃO DO TEMPO PARA ESTE DOMINGO (24) NAS CAPITAIS (MÍNIMA E MÁXIMA)

Curitiba (PR) 19°C 33°C

Florianópolis (SC) 20°C 32°C

Porto Alegre (RS) 17°C 21°C

Belo Horizonte (MG) 19°C 35°C

Rio de Janeiro (RJ) 22°C 38°C

São Paulo (SP) 20°C 35°C

Vitória (ES) 22°C 33°C

Brasília (DF) 20°C 34°C

Campo Grande (MS) 26°C 39°C

Cuiabá (MT) 28°C 42°C

Goiânia (GO) 22°C 38°C

Aracaju (SE) 23°C 30°C

Fortaleza (CE) 24°C 33°C

João Pessoa (PB) 23°C 30°C

Maceió (AL) 22°C 31°C

Natal (RN) 23°C 30°C

Recife (PE) 23°C 31°C

Salvador (BA) 23°C 31°C

São Luís 25°C 33°C

Teresina (PI) 23°C 38°C

Belém (PA) 24°C 34°C

Boa Vista (RR) 25°C 36°C

Macapá (AP) 25°C 34°C

Manaus (AM) 25°C 35°C

Palmas (TO) 24°C 39°C

Porto Velho (RO) 24°C 37°C

Rio Branco (AC) 23°C 37°C

Fonte: Inmet