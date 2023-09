Onda de calor: 11 estados devem ter temperaturas acima dos 40°C neste domingo

Após um sábado com temperaturas acima de 40ºC em alguns estados, o domingo será quente em pelo menos 11 capitais

Após um sábado com alguns estados registrando temperaturas acima de 40ºC, a onda de calor que se espalhou sobre o Brasil continua com força no primeiro fim de semana da primavera.

Até a terça-feira, 25, o calor ainda será muito intenso e temperaturas iguais ou acima dos 40°C poderão ser registradas em muitos estados Brasileiros.

Veja as previsões por região:

Sul

Porto Alegre: mín. 17°C/máx. 21°C;

Florianópolis: mín. 20°C/máx. 32°C;

Curitiba: mín. 19°C/máx. 33°C.

Sudeste

Belo Horizonte: mín. 19°C/máx. 35°C;

Rio de Janeiro: mín. 22°C/máx. 38°C;

São Paulo: mín. 20°C/máx. 35°C;

Vitória: mín. 22°C/máx. 33°C.

Centro-Oeste

Brasília: mín. 20°C/máx. 34°C;

Campo Grande: mín. 26°C/máx. 39°C;

Cuiabá: mín. 28°C/máx. 42°C

Goiânia: mín. 22°C/máx. 38°C.

Nordeste

Aracaju: mín. 23°C/máx. 30°C;

Fortaleza: mín. 24°C/máx. 33°C;

João Pessoa: mín. 23°C/máx. 30°C;

Maceió: mín. 22°C/máx. 31°C;

Natal: mín. 23°C/máx. 30°C;

Recife: mín. 23°C/máx. 31°C;

Salvador: mín. 23°C/máx. 31°C ;

São Luís: mín. 25°C/máx. 33°C;

Teresina: mín. 23°C/máx. 38°C.

Norte