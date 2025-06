O que se sabe sobre o roubo de carga de botox avaliada em R$ 7 mi no aeroporto de Guarulhos

São Paulo, 12 – A Polícia Civil de São Paulo recuperou na quarta-feira, 11, parte de uma carga de botox avaliada em R$ 7 milhões roubada do terminal de cargas do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na sexta-feira, 6. A mercadoria estava em um galpão em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Um homem foi preso.

Policiais civis da 2ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Roubo e Furto de Cargas (Divecar), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que investigam o caso, chegaram a um galpão em Embu das Artes onde havia uma câmara frigorífica, dentro da qual encontraram 87 caixas de toxina botulínica (o nome oficial do botox) da marca AbbVie, que fazem parte da carga roubada na última sexta-feira, 6.

No galpão havia apenas um homem, que foi preso sob acusação de receptação qualificada. Segundo a polícia, ele afirmou que era contratado para tomar conta do local e que pessoas desconhecidas deixaram a carga ali. O galpão fica a 55 quilômetros do local onde ocorreu o assalto.

Assalto no estacionamento do terminal de cargas

A carga de botox chegou ao aeroporto de Cumbica no último dia 6, vinda da Holanda, e teria como destino final uma empresa em Barueri. O assalto ocorreu no estacionamento do terminal de cargas. O motorista do caminhão aguardava liberação para sair do local rumo a Barueri quando ele e um conferente foram rendidos por criminosos. O bando transferiu a carga para outro caminhão e fugiu com esse veículo.

O caso foi registrado no sábado, 7, na 3.ª Delegacia da Deatur (Delegacia de Apoio ao Turista), que iniciou as investigações e recolheu imagens de câmeras de segurança do local do assalto.

Estadão Conteúdo