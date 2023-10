O Brasil Está Na Dianteira no Cenário Tecnológico da América do Sul?

Na era digital, desenvolvimento tecnológico e econômico andam de mãos dadas. Um estudo recente correlacionou o número de patentes registradas com a renda per capita do país. O resultado foi esclarecedor, mas pouco surpreendente. Os países com maior registro de patentes também possuem maior PIB, com os Estados Unidos encabeçando a lista. Como o Brasil está neste quesito, em relação ao resto do continente? Confira aqui.

Os Últimos 40 Anos

O Brasil ainda está bem longe dos países que lideram o ranking mundial de patentes, como Estados Unidos, Japão e Alemanha. Entretanto, vem se saindo bem no cenário local, e não é de hoje. Ainda nos anos 80, a TOTVS, que desenvolve softwares empresariais, estabeleceu uma sede no país.

Não demorou muito para que a companhia se tornasse líder latinoamericana no setor, com 10 mil empregados, atendendo 60% da demanda de empresas de pequeno e médio porte no país. Pouco tempo depois, outras gigantes do ramo de tecnologia também abriram escritórios por aqui, como Facebook, Uber e Airbnb.

Atualmente, ninguém questiona a importância do investimento em tecnologia, principalmente no setor empresarial. Segundo uma pesquisa do ano passado, 90% das empresas consultadas acreditam que tal investimento pode potencializar seus lucros e otimizar sua produtividade.

Imagem: reprodução/Pixabay

Nas Mãos do Povo

Não são só as empresas que estão mais antenadas em tecnologia, mas o brasileiro de um modo geral, também. O país possui uma média de 1,6 smartphones por pessoa, dispositivo responsável por 99% dos acessos à internet, no ano passado. A maior parte das movimentações financeiras no mesmo período foram efetuadas pelo serviço de internet banking, segundo a Federação Brasileira dos Bancos, Febraban.

Cresce também a popularidade dos jogos online, como live blackjack, e quase metade da população afirma jogar em cassinos online, pelo menos uma vez na semana. Atualmente, o Brasil conta com a maior cobertura 5G do continente, atingindo 11% da população. A internet 5G pode entregar velocidade de conexão até 100 vezes maior do que o 4G, com tempo de resposta quase imediato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Crescimento Acelerado

É consenso entre especialistas que a nova internet deve pavimentar o caminho para uma nova revolução industrial. Com ela, novas tecnologias que antes pareciam ficção podem se tornar parte do nosso dia-a-dia. Elas incluem a internet das coisas, inteligência artificial e big data, descortinando um enorme potencial na indústria e nos negócios. Como o Brasil é líder na região em expansão da rede 5G, tem potencial também para atrair mais big techs.

O Brasil é terceiro maior país no ranking de utilização de redes sociais, perdendo somente para Indonésia e para a Índia. O amplo acesso a essas redes não significa apenas mais interações, mas também mais oportunidades profissionais. Ou seja, lideramos o cenário de tecnologia em várias frentes, em relação aos nossos vizinhos.

Entretanto, o Brasil ficou em segundo lugar no continente, no Índice de Inovação Global 2022, ultrapassando o México. O primeiro lugar coube ao Chile, devido à estabilidade das suas instituições, avanços regulatórios e alto índice de alunos no ensino superior. Ou seja, não basta ter a maior cobertura de internet e abrigar big techs do mundo todo. A liderança em inovação tecnológica também passa por uma maior estabilidade política e mais investimentos em educação.