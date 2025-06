Nunes exonera secretário para votação sobre obra de ponte na zona sul de SP

FOLHAPRESS

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), exonerou o secretário Rodrigo Goulart, responsável pela pasta de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, para votar em um projeto que envolve a ponte Graúna-Gaivotas, obra anunciada pela gestão para ligar bairros da zona sul da capital.

A exoneração, feita a pedido de Goulart, vereador eleito em 2024 pelo PSD, foi publicada na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial. A votação está prevista para esta quarta. “O secretário retoma suas atividades na administração municipal em seguida”, diz uma nota da administração municipal.

Em março, Goulart também havia sido exonerado a pedido. Na época, a cidade discutia a mudança do nome da GCM (Guarda Civil Metropolitana) para Polícia Municipal, que acabou barrada na Justiça.

Com valor anunciado de R$ 350 milhões, a obra tem previsão de início neste mês, com conclusão em maio de 2028. A chamada ligação viária deve passar por cima do Braço do Cocaia, na represa Billings, segundo a prefeitura, que prevê melhoria nos deslocamentos dos bairros Jardim das Gaivotas, Chácara das Gaivotas, Parque Cocaia, Jardim Toca e Cantinho do Céu.

As melhorias na ponte Graúna-Gaivotas foram anunciadas em um pacote com 60 obras, divulgado quando Nunes completou cem dias de gestão após ser reeleito em 2024.

Aliado de Nunes e também com base eleitoral na zona sul, Goulart foi relator dos projetos de revisão do Plano Diretor Estratégico e da Lei de Zoneamento da cidade de São Paulo, discutidos no ano passado.