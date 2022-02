Número de mortos em Petrópolis sobe para 183, e o total de desaparecidos cai para 85

A diferença se deve principalmente ao reconhecimento de quem já havia sido levado ao IML (Instituto Médico-Legal) da cidade

À medida que corpos vão sendo identificados em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a lista de desaparecidos vai diminuindo. Eram 183 mortos e 85 pessoas sumidas durante a chuva reportadas à Polícia Civil até esta terça-feira (22), quando a tragédia completa uma semana.

Na manhã desta segunda (21), os números do órgão indicavam 171 mortos e 112 desaparecidos. A diferença se deve principalmente ao reconhecimento de quem já havia sido levado ao IML (Instituto Médico-Legal) da cidade –até agora, 92% das vítimas achadas foram identificadas.

Do total de mortos, 111 eram mulheres e 72 eram homens, entre eles 32 menores de idade. Foram encontrados ainda sete fragmentos de corpos. As buscas na lama feitas por bombeiros e moradores continuam em curso, assim como o atendimento aos 875 abrigados em escolas municipais.

Nas ruas, moradores seguem limpando casas, prédios históricos e comércios, que já começam a reabrir. Sirenes de viaturas e ambulâncias ecoam de um lado para o outro, e motociclistas e famílias circulam sem parar com doações entre pontos de apoio e igrejas.

As salas de velórios estão cheias, e os enterros estão sendo feitos em sequência no cemitério municipal . A prefeitura abriu novas covas rasas (menos profundas e mais baratas) e descartou um grande enterro coletivo “para respeitar a programação das famílias”.

Chuvas continuaram atingindo a cidade na última semana, principalmente à tarde e à noite, fazendo as sirenes nas áreas de risco serem acionadas diversas vezes, incluindo na tarde desta terça. A previsão é de pancadas moderadas a fortes.

O Corpo de Bombeiros fluminense marcou um encontro com a imprensa nesta segunda para explicar as dificuldades das equipes e desmentiu boatos de que pessoas teriam sido resgatadas com vida nos últimos dias –foram 24 salvamentos, todos nas primeiras 24 horas após a tempestade.

Desde a tempestade, foram registradas mais de 1.300 ocorrências no município, a maioria por deslizamentos. Até o momento também foram realizadas mais de 300 vistorias nas áreas afetadas, de acordo com a prefeitura.

Segundo o comandante dos Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, quando a primeira solicitação de socorro foi feita, havia 30 militares em serviço, que é o efetivo do quartel local. Em seguida, foram acionados os efetivos próximos, de Itaipava, Teresópolis e Nova Friburgo, e os profissionais de folga.

Agora, há 54 cães especializados do Rio de Janeiro e de outros estados atuando nas operações. “O objetivo é minimizar as áreas a serem trabalhadas. Em um determinado perímetro, um cão substitui cerca de 25 bombeiros”, disse o tenente-coronel Wendell Carlos Rodrigues.

A corporação afirmou ainda que a presença de pessoas e veículos dificultam as buscas. “Em um socorro, por exemplo, eu gastei 40 minutos em um trajeto de 500 metros com um paciente na ambulância”, disse a coronel Simone Maeso, diretora-geral de Socorro e Emergência.

Mais de 300 animais também foram resgatados pela prefeitura, por ONGs e por voluntários nas áreas afetadas até agora. Eles estão sendo abrigados por 84 pessoas em lares temporários cadastrados, e os feridos estão sendo atendidos voluntariamente.

Parte da cidade permanece sem abastecimento de água (como Parque São Vicente, Sargento Boening, Chácara Flora, Estrada da Saudade, Floresta e locais altos do Quitandinha). Por isso, 13 caminhões-pipa foram distribuídos pelas regiões.

O acesso a algumas áreas ainda é difícil: 19 vias estavam total ou parcialmente interditadas na manhã desta terça, e as linhas de ônibus operam com horários e frota reduzidos. Muitos funcionários não conseguiram voltar ao trabalho, e os veículos passam por manutenção após serem alagados.

A Prefeitura de Petrópolis informou que, no momento, as doações de roupas usadas e água mineral já são suficientes para atender a população afetada, mas que itens de higiene, cuidado pessoal e limpeza são necessários.

DOAÇÕES MAIS NECESSÁRIAS AGORA, SEGUNDO A PREFEITURA