Novos inscritos no Enem farão provas em janeiro de 2022, anuncia o MEC

GUSTAVO FIORATTI

Os estudantes que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado e que tinham isenção de taxas mas não compareceram às provas vão fazer a prova em janeiro de 2022, cerca de 40 dias depois da data em que a avaliação será aplicada para a maioria dos inscritos.

Para essas pessoas, as provas serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro . Quem já fez a inscrição antes desta nova data vai fazer o exame nos dias 21 e 28 de novembro de 2021.

Divulgada nesta segunda pelo Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a reabertura foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e devolve o direito de inscrição a quase três milhões de alunos.

A retomada dessas inscrições acontece a partir das 10h desta terça-feira (14), na Página do Participante, e termina no dia 26 de setembro, sendo assegurada a isenção da taxa de inscrição.

O Ministério da Educação (MEC) havia determinado em julho que a isenção só seria repetida a quem justificasse a ausência no Enem 2020 -com acidente de trânsito no dia da prova, emergência médica, morte na família. A Defensoria Pública da União pediu recuo do governo na Justiça.

Pelas regras em vigor, têm direito à isenção de R$ 85 candidatos que se enquadram em critérios de renda e são alunos de escolas públicas ou bolsistas em instituições privadas. O Supremo entendeu que também era relevante para a decisão do MEC o medo de contrair Covid-19, durante a pandemia.