Novo caso de contaminação de gripe aviária em granja é investigado no RS

ANDRÉ BORGES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Uma nova suspeita de contaminação de aves por gripe aviária foi identificada no Rio Grande do Sul. A reportagem obteve informações sobre o novo caso, que foi reportado por equipes do Mapa (Ministério da Agricultura) nesta terça-feira (3).

O caso suspeito envolve um produtor do município de Teutônia e um frigorífico localizado na cidade de WestFália. São municípios vizinhos, que ficam a cerca de 50 km de Montenegro (RS), onde foi confirmado o primeiro caso da doença, no dia 16 de maio. Até hoje, o caso de Montenegro é a única confirmação de gripe aviária em locais de produção comercial de frango.

Antes do abate, os auditores encontraram animais no frigorífico com alguns sintomas típicos da doença, como secreção ocular e nas narinas, além de problemas com coordenação motora e torcicolo. Aves foram colhidas para investigação laboratorial.

Na manhã desta quarta-feira (4), a Coordenação do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Mapa pediu informações detalhadas sobre o frigorífico onde a situação foi identificada, incluindo a quantidade de produto em estoque produzido no dia anterior

Os auditores farão um termo de apreensão cautelar desse material, devido à suspeita de Influenza Aviária verificada no momento do exame das aves.

O planejamento total do abate programado para o dia 3 envolvia um total de 12.524 aves do mesmo produtor de Teutônia. O número de animais remanescentes deste mesmo lote chegava a 37.571 aves.

O Mapa foi procurado pela reportagem, mas não se manifestou até a publicação deste texto.

Na semana passada, ao comparecer à Comissão de Agricultura do Senado, o ministro do Mapa, Carlos Fávaro, pediu “paciência”, ao se referir aos pedidos de fim de embargos envolvendo a gripe aviária, detectada no município de Montenegro (RS), em 16 de maio.

O prazo para o fim do “vazio sanitário”, que começou na semana passada, prevê 28 dias para definir a erradicação total da doença na região, o que ocorrerá em 19 de junho, casa nenhum novo caso se confirme.

A OMSA ( Organização Mundial de Saúde Animal) mudou seu entendimento sobre o alcance do surto de influenza aviária no Brasil e passou a reconhecer oficialmente que o caso está restrito à região do município de Montenegro, em vez de se tratar de um problema nacional. O embargo nacional ligado à gripe aviária, porém, segue em vigor em mais de 40 países, incluindo China e União Europeia.