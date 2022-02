Notícias de Bom Jesus do Itabapoana

Plataforma+Brasil (maior ferramenta de recursos públicos do país) vai dar capacitação para um público 30 servidores do Estado do Rio de Janeiro

O presidente da Fundação Santa Cabrine, Helton Yomura, mobilizou três secretarias de Estado e convidou a vereadora Luciara Amil, presidente da Câmara de Vereadores do Bom Jesus do Itabapoana, que também é multiplicadora da Plataforma+Brasil (maior ferramenta de recursos públicos do país) para dar uma capacitação para um público 30 servidores do Estado no IBMEC, com objetivo de ensinar servidores de três secretarias a captar e executar recursos federais. Enquanto isso…..Bom Jesus perde recursos porque a Câmara está preocupada em levar a presidente a comissão de ética unicamente por fiscalizar e denunciar processos de licitação, que já estão sendo investigados.