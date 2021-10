Nordeste tem menor taxa de óbitos por Covid no país graças a ações restritivas, diz consórcio da região

A menor taxa do país, de acordo com o consórcio, está no Maranhão, com 143 mortes a cada 100 mil habitantes

Camilla Mattoso

São Paulo, SP

Coordenador do comitê científico do combate ao coronavírus do Consórcio Nordeste, que reúne nove governadores, o professor de medicina Sergio Rezende aponta que os estados da região tem a menor taxa de óbitos do Brasil e atribui a marca de 600 mil mortos ao negacionismo do presidente Jair Bolsonaro.



Segundo Rezende, a média de óbitos pela Covid-19 no Brasil é de 282 por 100 mil habitantes. Enquanto isso, os nove estados do Nordeste tem índice inferior ao geral.



A menor taxa do país, de acordo com o consórcio, está no Maranhão, com 143 mortes a cada 100 mil habitantes, seguida pela Bahia (taxa de 181 por 100 mil habitantes), Alagoas (186 mil mortes por 100 mil habitantes) e Pernambuco (206 mortes por 100 mil habitantes).



“Há duas razões para este cenário. Uma é que em todos estados do Nordeste, o presidente da república foi derrotado nas eleições de 2018. Portanto, no Nordeste ele tem menos seguidores para suas macabras recomendações”, diz Rezende.



O professor ressalta que a primeira recomendação feita pelo comitê científico do consório foi a necessidade de imposição de medidas restritivas e de distanciamento social.



“A outra, sem dúvida, é que os governadores e prefeitos da região rejeitaram o comportamento negacionista do presidente e seu governo e decidiram ouvir a ciência para tomar as decisões no enfrentamento da maior crise sanitária já vivida pelo Brasil”, continuou.