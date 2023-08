Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 75 milhões

Os números sorteados foram os seguintes: 06 – 17 – 29 – 35 – 45 – 48

As seis dezenas do concurso 2.618 da Mega-Sena foram sorteadas na noite deste sábado (5), no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo.

Não houve ganhadores na faixa principal, e o prêmio acumulado para quarta-feira (9), primeiro sorteio da Mega-Semana da Sorte, está estimado em R$ 75 milhões. Houve 9.213 apostas vencedoras com quatro números, que levam R$ 920,04.

Os números sorteados foram os seguintes: 06 – 17 – 29 – 35 – 45 – 48.