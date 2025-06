Não caia no golpe: cinco dicas para proteger sua biometria facial

O uso da biometria facial para autenticar as pessoas na internet é atualmente um dos métodos mais seguros e eficazes em termos de proteção, segurança e privacidade. De acordo com a Unico, rede de validação de identidade, mais de R$ 3,2 bilhões de fraudes foram evitadas com o uso dessa tecnologia só em 2024. No entanto, apesar dos avanços tecnológicos significativos e constantes, os golpes e as fraudes digitais seguem fazendo vítimas no Brasil e no mundo, principalmente, devido a utilização de técnicas de engenharia social. O termo representa as estratégias utilizadas pelos criminosos para enganar e manipular as pessoas. A boa notícia é que, a tecnologia tem avançado, e junto a ela algumas dicas práticas são efetivas para auxiliar a população no combate a esse problema.

Com diferentes promessas, os golpistas enganam as pessoas, que acabam entregando voluntariamente seus dados e, até mesmo, sua face, que hoje está amplamente conectada a serviços financeiros e tem o poder de abrir contas, realizar transferências e aprovar compras.

Conscientes dessas oportunidades, os fraudadores insistem na aplicação de suas técnicas de diferentes formas, como e-mails, ligações, SMS, mensagens instantâneas de aplicativos como WhatsApp, entre outros. Alguns criminosos mais ousados vão até a casa das pessoas para promover uma verdadeira encenação. “Fantasiados” com uniformes ou crachás de funcionários de empresas prestadoras de serviço ou de servidores públicos, os golpistas conseguem a autorização da pessoa para tirar suposta foto, onde na verdade eles usam o rosto da vítima para acessar contas bancárias ou para obter empréstimos, por exemplo.

Dicas para se proteger contra as fraudes digitais

Mas, na prática, o que fazer para se proteger contra os criminosos digitais? Para aqueles que imaginam que o caminho é se “desplugar” do ambiente digital, calma! É importante lembrar que a tecnologia traz inúmeras facilidades para o dia a dia, tanto na vida pessoal quanto profissional. Portanto, a solução está em combinar a inovação com o conhecimento, identificando e se afastando da ação dos golpistas.

Com a ajuda da Gabriela Dias, diretora sênior de Produto da Unico, separamos cinco dicas eficientes para se proteger contra os ataques dos criminosos digitais. Confira:

1. Tenha o hábito de questionar: se alguém solicitar seus dados, questione a finalidade e necessidade. E principalmente avalie se as informações solicitadas realmente são necessárias. Em caso de dúvida, não fale.

2. Proteja a sua imagem: prestadores de serviço não precisam da sua foto para concluir o trabalho. Caso o suposto profissional solicite a sua imagem, não permita o registro e entre em contato com a empresa para falar sobre o caso.

3. Use a validação biométrica apenas no seu celular: a biometria facial é um recurso extremamente eficiente para a proteção dos dados pessoais. Para burlar isso, golpistas inventam desculpas para tentar captar a sua imagem. Aplicativos que utilizam essa tecnologia, como os financeiros, só devem ser acessados no seu celular.

4. Aprecie as redes sociais com moderação: a pessoa não precisa se isolar do mundo digital. É possível compartilhar fotos, mensagens e vídeos de viagens, passeios e até mesmo da rotina. Basta ter alguns cuidados. Entre eles, não publique o endereço ou referências que facilitem identificar sua rotina ou sua localização em tempo real.

5. Não clique em links duvidosos: e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp fazem parte da estratégia dos golpistas para capturar os seus dados pessoais e bancários, por exemplo. Portanto, não acesse os links enviados. Assim como não informe seus dados em ligações telefônicas.

Lembre-se: muito mais do que tecnologia, os golpistas possuem um discurso bem elaborado para tentar enganar as vítimas. Portanto, fique atento e, em caso de dúvida, entre em contato com a empresa prestadora de serviço ou órgão público por meio dos canais oficiais. Ao adotar esses cuidados, a validação biométrica fará o restante do trabalho garantindo que os sistemas de segurança permaneçam seguros, mesmo diante de ataques com IA.

Estadão Conteúdo