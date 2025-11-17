Na COP30, BNDES seleciona 100 startups para programa de aceleração

A busca por soluções na área de economia verde e descarbonização é o ramo de atividade que lidera a lista de 100 startups selecionadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para um programa de aceleração de empresas, o BNDES Garagem.

Startups são empresas jovens, com modelos de negócio inovador, alto potencial de crescimento, mas também grande nível de incerteza.

A relação de contempladas foi anunciada nesta segunda-feira (17), em Belém, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que vai até a próxima sexta-feira (21).

O BNDES Garagem existe desde 2019 e, todos os anos, permite que startups se inscrevam para um programa de aceleração conduzido pelo Quintessa, empresa especializada em estruturar e implementar iniciativas focadas em clima e desenvolvimento econômico.

Mais de 1,8 mil iniciativas se inscreveram. As 100 startups classificadas foram divididas em dois grupos: 50 de criação e 50 de tração.

O grupo criação é voltado às ideias que precisam de suporte nos primeiros passos do negócio. O de tração, a startups que já tenham um negócio de impacto operacional e desejam apoio para crescer.

A lista de selecionadas pode ser consultada no site do BNDES Garagem.

O BNDES explica que, durante todo o programa, que vai até junho de 2026, os selecionados receberão apoio individual de especialistas, terão acesso a mentores para aconselhamento e resolução de desafios, serviços gratuitos e subsidiados, além de conexão com potenciais investidores e parceiros de empresas públicas e privadas.

Perfil das startups

Entre as selecionadas, 39 atuam no segmento economia verde e descarbonização. As demais atividades são saúde (18), educação (14), economia da periferia (12), economia azul (sete), segurança pública (duas), cultura, arte e tecnologia/economia criativa (uma), melhoria do governo e instituições eficazes (uma) e outros (seis).

Das contempladas, 45 têm uma pessoa preta ou parda à frente do negócio; e 67 têm pelo menos uma mulher como sócia.

Premiação

Ao fim desta edição, as dez startups que mais se destacarem serão premiadas, cinco em cada um dos grupos: criação e tração.

Os cinco vencedores na categoria tração vão receber prêmios de R$ 64 mil a R$ 160 mil; na criação os prêmios irão de R$ 32 mil a R$ 85 mil.

O superintendente da Área de Mercado de Capitais, Investimentos e Participações do BNDES, Marcelo Marcolino, aponta que o programa de aceleração mostra o banco de portas abertas para empreendedores de impacto.

“Negócios de todas as regiões do país, de diferentes perfis e em diferentes estágios, receberão o apoio do banco para fortalecer soluções destinadas a endereçar grandes desafios sociais e ambientais”, diz.

Desde a criação, o BNDES Garagem acelerou mais de 300 startups. A expectativa é apoiar mais 300 até 2028. ]

