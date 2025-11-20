Mutirão reverte 3,7 mil condenações de porte de maconha após decisão do STF

LUCAS LACERDA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um mutirão coordenado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) reverteu 3.676 condenações na lei de drogas que se enquadram nas condições decididas no ano passado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para descriminalizar o uso de maconha.



A primeira edição do mutirão processual do conselho analisou casos dos últimos oito anos de pessoas com condenação por posse de até 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas critérios definidos pela corte em 2024 como parte da descriminalização relacionada à droga. Entre os outros critérios estão a audiência da posse de outras drogas e de elementos que indiquem tráfico.



O número de rescisões representa 12,4% do total de 29.725 casos analisados que envolviam maconha, de acordo com o relatório do primeiro Mutirão Processual Penal – Pena Justa. O conjunto de pessoas que teve a rescisão da condenação inclui aqueles considerados usuários, que já não seriam presos, e os enquadrados como traficantes, agora reclassificados como usuários e absolvidos.



Cerca de metade (55%) das condenações foi mantida, situação de 16.327 casos.



Outros 7.434 processos foram encaminhados ao Ministério Público e às defesas dos réus, que podem analisar se pedem uma revisão da decisão, abrindo margem para mais absolvições.



O Tribunal de Justiça de Santa Catarina teve o maior número de processos analisados e também o maior número de rescisões de condenação, caso de 1.560 processos. Os outros dois maiores conjuntos de reversão estão em São Paulo (1.136) e Minas Gerais (485).



Segunda colocada no total de análise dos processos de posse de maconha, a Justiça de Pernambuco enviou 6.009 casos para análise e manifestação da Promotoria e das defesas.