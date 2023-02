Musa da Gaviões menstrua durante desfile

“Não esperava, acho que foi o nervoso, mas não tem o que fazer. As meninas no banheiro me deram um OB”, disse Ana Paula à revista Quem

Lucas Brêda

São Paulo, SP

A modelo Ana Paula Minerato, 31, passou por uma situação delicada durante seu desfile como musa da Gaviões da Fiel, já na manhã deste sábado (18). Ela menstruou e o evento a levou às lágrimas.

A escola foi a última a desfilar pelo Anhembi. Depois que sua passagem pelo sambódromo acabou, a modelo recebeu a ajuda de outros componentes.

“Não esperava, acho que foi o nervoso, mas não tem o que fazer. As meninas no banheiro me deram um OB”, disse Ana Paula à revista Quem.

A Gaviões da Fiel iniciou o último desfile do dia com o tema de religião. Após lotar a área da concentração, a escola pôs em movimento o carro alegórico com o símbolo do Corinthians.

O enredo deste ano fala de intolerância religiosa e traz representações de diferentes culturas nos carros.

A fantasia de Sabrina Sato foi de dragão de São Jorge, presente em várias religiões. “Nessa corrente sou mais um guerreiro de São Jorge, mais um mensageiro de Ogum”, disse a apresentadora, rainha de bateria da Gaviões, em publicação nas redes sociais.