Muro de cemitério na Ilha do Governador desaba após fortes chuvas no Rio

Pietra Carvalho

São Paulo, SP

As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (11) derrubaram o muro do Cemitério do Cacuia, bairro na Ilha do Governador, na zona norte da cidade.

O muro era equipado com nichos que guardavam restos mortais, o que espalhou o conteúdo das sepulturas pela rua em frente ao local. Imagens gravadas do local e publicadas nas redes sociais mostraram a lama misturada ao concreto e às ossadas.

Funcionários do cemitério confirmaram a queda do muro à reportagem por telefone.

Já a Concessionária Reviver, responsável pela administração do local, informou que enviou equipes para avaliação de danos, mas destacou que trabalha para recuperar os restos mortais arrastados pela tempestade, que devem ser recolhidos e levados para o “ossário especial” da empresa.

“A área foi isolada e vai receber um tapume até que o novo muro possa ser construído. Todas as providências cabíveis já foram tomadas”, completou nota da concessionária, que ainda firmou que não houve feridos no incidente.

No mesmo dia, o Alerta Rio, sistema da prefeitura, decretou Estágio de Atenção para a capital carioca pela previsão de pancadas de chuva moderada a forte.

“A chuva continua na cidade do Rio, podendo ser forte em pontos das Zonas Norte, Sul e Centro. A Defesa Civil está de prontidão para atender aos chamados da população pelo telefone 199. Tenha atenção redobrada se estiver em área de risco”, informou a Defesa Civil do município.