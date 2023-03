Mulher sofre importunação sexual em ônibus em MG e suspeito é preso

Um homem foi preso por importunação sexual após filmar e tirar fotos das partes íntimas de uma mulher dentro de um ônibus

Tiago Minervino

São Paulo, SP

Um homem foi preso por importunação sexual após filmar e tirar fotos das partes íntimas de uma mulher dentro de um ônibus em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), na manhã desta terça-feira (28).



Daiane Silva Costa estava indo trabalhar quando foi importunada sexualmente dentro do coletivo. Ela registrou o momento e divulgou o vídeo nas redes sociais.



Na ocasião, a vítima estava no corredor do coletivo e foi avisada que estava sendo fotografada pelo suspeito. Nesse momento, ela tomou o celular da mão do homem e mostrou para os outros passageiros as suas fotos no aparelho dele.



O homem não reage e diz que filmou “sem querer”.Ela o xinga de “safado, cretino, assediador”. “Eu indo trabalhar e ele me filmando e tirando fotos minha.”



Outros passageiros reagem à cena e pedem ao motorista que feche as portas para que o homem não escape.

À reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito, cuja identidade não foi revelada, foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. Um inquérito foi aberto para investigar o caso.



A importunação sexual ocorreu dentro do ônibus da linha 4285, entre a estação Baronesa e o Terminal São Benedito, na Grande BH.