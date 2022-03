Mulher que passou dias com fome e sede em mata é resgatada

Felizmente, ela estava com vida, porém extremamente debilitada. O mérito do resgate é atribuído aos cães Bono e Dory, famosos no Canil dos Bombeiros

Uma mulher foi resgatada em uma situação deplorável após ficar 4 dias passando fome e sede dentro de uma mata, na zona rural de Braúnas, no Vale do Aço.

Com 43 anos, a mulher identificada como Rosângela Pinheiro, foi achada nesta quarta-feira, 2, por militares do 11º Batalhão Corpo de Bombeiros, de Ipatinga. Eles recebram o apoio dos militares do Canil dos Bombeiros, de Governador Valadares.

Felizmente, ela estava com vida, porém, extremamente debilitada. O mérito do resgate é atribuído aos cães Bono e Dory, famosos no Canil dos Bombeiros. Eles já participaram de diversos salvamentos semelhantes.

Iniciadas nesta terça, 01, as buscas foram feitas com a cadela Dory. No entanto, as buscas foram paralizadas pois a família da vítima disse que ela poderia estar em outro local.

Depois disso, as buscas foram retomadas às 4h30. Rosângela foi encontrada às 7h30, graças ao latido estridente do animal.

Segundo os famíliares da vítima, ela sofre com depressão e essa seria a causa do sumiço.