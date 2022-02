Mulher que matou bebê de 4 meses passa por exame de insanidade em MT

O crime ocorreu em maio do ano passado

Mulher que matou e esquartejou o próprio filho de 4 meses, em Sorriso, no Mato Grosso passará por exame de sanidade mental. A decisão foi determinada na última sexta-feira (18), pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Paulo da Cunha.

O crime ocorreu em maio do ano passado. Ramira Gomes dos Santos, de 22 anos, está presa na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá. Ela foi presa ao fugir em uma embarcação em Porto Velho, Rondônia.

Na época, a mulher confessou os crimes e foi indiciada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. De acordo com a Defensoria Pública, que defende Ramira, não há nos autos do processo elementos que apontem que ela possui qualquer enfermidade mental, que lhe retira a capacidade de entender o caráter ilícito do crime.

Segundo a investigação, Ramira queria se mudar para outro estado para se relacionar com outra mulher, cuja a relação havia sido iniciada virtualmente, à distância. Acreditando que o bebê seria um empecilho para começar a vida nova, cometeu o crime.

Depois de ter matado o filho, a acusada amputou os braços e pernas do bebê em cima da pia da cozinha, colocou-os em potes e jogou em uma lixeira. Parte do corpo foi encontrada enterrada nos fundos da casa, no bairro Benjamin Raiser, onde a mãe morava há pouco tempo. O tronco foi enterrado em uma cova rasa cavada próxima a um tanque, nos fundos da casa.

Durante o processo, os depoimentos de testemunhas colocaram em dúvida o estado de saúde mental que poderia ter sido influenciado pelo histórico de traumas vivida pela acusada.

De acordo com as testemunhas ouvidas durante o processo, a acusada foi adotada e testemunhou aos 2 anos de idade, o pai assassinar a mãe, passando a morar com as irmãs. Se casou aos 17 anos e teve uma filha, separou-se amigavelmente do primeiro marido, tendo guarda compartilhada da menor.

No depoimento, pessoas próximas a acusada contam que Ramira é uma pessoa calada, fechada e sendo até mesmo, chamada de uma pessoa “deprimida”, apesar da falta de comprovante médico.

Ramira estudou até o 1º ano do ensino médio. Era cabeleireira e dividia o aluguel do salão com a irmã, casou-se duas vezes, teve dois filhos, a primeira filha teve a guarda compartilhada com o pai, sem qualquer notícia de maus tratos ou negligência.

Depois se casou de novo, engravidou da vítima e teria se separado do pai porque ele faria uso demasiado de drogas, o que teria sido motivo para não manter a união.

Diante dos relatos em depoimentos, o magistrado afirmou na decisão que os elementos são suficientes para surgir dúvida a respeito da sanidade mental da paciente.

Após separada, se envolveu, virtualmente, com uma outra mulher, com quem pretendia passar a conviver, em Boa Vista (RR). “Após saber que ela não mais queria o relacionamento, cometeu o crime e organizou todo o necessário para ir até Boa Vista, encontrar a namorada. Foi presa já na embarcação que iria de Vilhena (RO) até Manaus (AM), após ter vendido coisas da irmã para fazer dinheiro para viagem”, diz trecho da acusação.

“Sendo prudente aguardar o aporte da opinião de profissionais qualificados (médicos, psiquiatras). Até porque, a depender do resultado, pode-se ter redução de eventual pena imposta ou, ainda, absolvição imprópria. Ademais, contenta-se a lei com a mera dúvida sobre a integridade mental do acusado, não exigindo certeza, até porque o exame é que definirá o tema, por requerer conhecimento técnico específico”, diz em outro trecho.

Crime

O crime ocorreu na madrugada do dia 14 de maio. A criminosa contou que matou o filho sufocando-o, enquanto ele dormia em um carrinho de bebê, antes de esquarteja-lo.

Ramira relatou em depoimento ao delegado José Getúlio, no dia 25 de maio, que na primeira tentativa, pressionou um travesseiro contra a cabeça do filho para asfixia-lo, mas depois de um minuto notou que ele estava vivo, respirava e chorava. Segundo ela, tentou novamente e dessa vez, durante três minutos até não ouvir nenhum som.

Depois de perceber que o bebê não respirava, a mulher pegou o corpo e colocou na pia da cozinha, onde cortou braços e pernas. Em seguida, ela disse que colocou os membros do filho dentro de duas latas de leite, embalou-as em sacos de lixo e depositou na lixeira.

O restante do corpo do bebê, ela levou até o buraco e depois cobriu com o restante da terra que estava solta, cavou mais um pouco de terra e terminou de encher o lugar. Ramira conta que depois do ato, lavou a pia com um produto para limpar panelas e que jogou fora a roupa que usava no momento em que cometeu o crime.

No final da manhã, segundo o depoimento, ela foi até um supermercado onde comprou produtos de limpeza, como bicarbonato de sódio, álcool e água sanitária, que usou para terminar de limpar a cozinha.

As informações são do G1