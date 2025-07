Mulher morre durante prática de rapel na Pedra do Elefante, em Minas Gerais

Uma mulher de 36 anos morreu após sofrer uma queda enquanto praticava rapel na Pedra do Elefante, em Andradas, no Sul de Minas Gerais, neste sábado (5/7). A vítima foi identificada como Daiane Marques, servidora da Secretaria de Meio Ambiente de Cordeirópolis, no interior de São Paulo.

Segundo o Centro de Treinamento de Escalada de Cordeirópolis (CTEC), Daiane era praticante experiente e estava acompanhada por outros escaladores também qualificados.

O Corpo de Bombeiros e montanhistas locais foram acionados para o resgate e confirmaram o óbito no local. Conforme relatos iniciais, a queda ocorreu durante a descida em rapel, quando a vítima estava a cerca de 93 metros da base da serra. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Após a queda, o corpo colidiu contra o paredão rochoso e a vegetação no sopé da montanha.