Mulher é presa suspeita de matar filha de 8 anos, esquartejá-la e esconder corpo em geladeira em SP

O corpo da criança foi encontrado por testemunhas na casa da mãe, que, segundo a polícia, confessou o crime e foi presa em flagrante

Na tarde do último sábado (26), uma mulher de 31 anos foi presa, na Zona Leste de São Paulo, depois que o corpo da filha de 8 anos foi encontrado por vizinhos esquartejado dentro da geladeira de casa. A mãe confessou o crime, segundo a polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores do bairro Aracati, na Zona Sul, acionaram a polícia militar e contaram que ajudaram a mulher na mudança feita na última semana e suspeitaram do peso da geladeira. A sogra da mulher foi a nova casa neste fim de semana e ao abrir, encontrou o corpo da vítima.

A mãe, Ruth Floriano, tinha ido para outro bairro conversar com um ex-companheiro dela, mas foi encontrada pela polícia. De acordo com o registro, assim que os policiais chegaram ao local, ela negou o crime antes mesmo de ser questionada sobre a criança, mas depois confessou o assassinato.

Foto: Arquivo pessoal

Levada à delegacia, teria confessado o crime com frieza. Ela alegou, a princípio, que havia conhecido homens por meio de aplicativos de relacionamento. Eles teriam usado drogas e dormiram, de acordo com a versão da suspeita. Depois, disse que acordou com a filha morta e “não soube o que fazer”, momento em que teria decidido colocar o corpo na geladeira há aproximadamente um mês.

Segundo reportagem do site G1, Ruth foi interrogada na delegacia pela Polícia Civil. A mãe contou que, entre os dias 8 e 9 de agosto teria usado drogas e “decidiu matar a filha por não aceitar a separação com o pai dela”. Nesta segunda versão, ela não citou a ajuda de outra pessoa para o crime.

O caso foi registrado pelo delegado Eder Vulczak como ocultação de cadáver e homicídio contra menor de 14 anos, sem possibilidade de defesa da vítima e motivo fútil. Ela tem outros dois filhos, que foram encontrados e entregues ao Conselho Tutelar.