Mulher é alvo de sequestro relâmpago nos Jardins, em SP

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma mulher de 48 anos foi vítima de sequestro relâmpago na zona oeste de São Paulo no final da tarde de terça-feira. Ela foi rendida no Jardim Paulista e só foi libertada na cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Ela foi rendida por dois criminosos armados logo depois de entrar em seu carro, que estava estacionado na rua México, e anunciaram o assalto.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do estado, enquanto estavam com vítima, os criminosos tentaram fazer diversas transferências bancárias usando o celular dela, mas não conseguiram concluir as operações.

Os criminosos, então, libertaram a mulher em Taboão da Serra e fugiram com o veículo.

Na mesma cidade, ela procurou a polícia e registrou a ocorrência.

O veículo foi encontrado posteriormente e encaminhado ao 37º Distrito Policial (Campo Limpo).

A Polícia Civil, por meio do 78º Distrito Policial (Jardins), investiga o caso.

A SSP afirmou que monitora esse tipo de crime e destacou que a Polícia Civil conta com a DAS (Divisão Antissequestro), do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), especializada na investigação e em ações específicas para o combate deste delito.

Ninguém foi preso até a publicação.