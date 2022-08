MPF apura distribuição de cartilhas na PRF que recomenda leitura da Bíblia a servidores

A investigação foi instaurada a partir da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, no Rio Grande do Sul

Uma cartilha com "orientações e sugestões de 'assistência espiritual' e leitura da Bíblia", distribuída pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), será apurada pelo Ministério Público Federal. A suspeita é de que o material contraria o previsto no artigo 19, inciso I da Constituição Federal. A investigação foi instaurada a partir da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, no Rio Grande do Sul, pelo procurador da República Enrico Rodrigues de Freitas.

Servidores denunciam presidente do Ipea e ministro da Cidadania por ferir regras em período eleitoral

Freitas reforça que a Constituição é clara: "É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; recusar fé aos documentos públicos; criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si". E, além disso, o artigo 5º, inciso VI da Carta da República garante ser "inviolável a liberdade de consciência e de crença". Para o procurador, a "laicidade do Estado assegura ao indivíduo a escolha da crença que o convir e, no mesmo sentido, o direito de não optar por nenhum preceito de credo ou religião". O MPF solicitou a manifestação oficial do diretor-geral da PRF e quer saber: Se há a realização ou disponibilização de espaços para realização de encontros religiosos nos espaços públicos da Polícia Rodoviária Federal e quais as normas que embasam a realização desses encontros; Se há eventual procedimento administrativo que ampare a realização desses encontros; Requisita informações sobre a existência do intitulado projeto "Pão Diário – Segurança Pública"; Requisita detalhes sobre as normas que amparem a indicada parceria entre o Departamento da Polícia Rodoviária Federal ou outro órgão governamental e a referida organização religiosa Ministério Pão Diário; Pergunta qual o procedimento administrativo para que outras religiões ou ordens religiosas possam apresentar e formalizar trabalho semelhante, no âmbito do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, bem como se essas informações estão disponibilizadas ao público em geral. *Com informações do Ministério Público Federal