Motorista de app é morto a tiros em Luziânia

Paulo Guedes Silva trabalhava como motorista de aplicativos de transporte em Luziânia, Goiás. Ele foi assassinado aos 43 anos nesta quarta-feira, 23, com tiros de arma de fogo na mesma cidade em que trabalhava.

Policiais locais foram chamados por populares que ouviram os disparos e foram checar o que estava acontecendo. A vítima estava caída no chão e tinha ferimentos graves. Seu carro, um cherry preto, estava aberto. O óbito foi atestado com a chegada de equipes do Samu.

Câmeras de segurança de casas próximas ao lugar do incidente registraram o momento do assassinato. Nas imagens, o veículo de Paulo para em um cruzamento quando dois homens chegam e atiram contra o motorista, eles saíram correndo logo após.

Vídeo: Reprodução

A polícia militar chegou a fazer rondas em procura dos assassinos, mas eles ainda não foram encontrados.

Pessoas que viram o ocorrido afirmaram que uma discussão foi travada entre os assassinos e o motorista. Dois disparos acertaram o homem.

Paulo tinha passagens na polícia por tráfico de drogas e estava cumprindo a pena no regime semi-aberto.