Morre aos 92 anos, Osmar Prudente

Letícia Mirelly

[email protected]

Nesta segunda-feira (22), Osmar Prudente, avô do presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, faleceu aos 92 anos. O procurador de justiça do Goiás sofria de Câncer e estava internado no Hospital DF Star desde ontem.

Osmar deixou a esposa e cinco filhos, dentre eles Leonardo Prudente, que tem boas lembranças do pai: “Um homem íntegro, carinhoso e justo que esteve sempre ao meu lado! Um exemplo a ser seguido. Deixa um legado e muita saudade.”

O velório será no dia 23 de agosto, na Igreja Batista do Lago Norte, das 8h30 às 10h25. O sepultamento será às 11h30, no Cemitério Campo da Esperança, Asa Sul.