Moradores de São Paulo e Minas Gerais sentiram tremor de terra após terremoto na Argentina

Tremores seriam reflexo de um terremoto de magnitude 6,6 que atingiu Jujuy, província na região noroeste da Argentina

Cristina Camargo

São Paulo, SP

Moradores de São Paulo, Osasco, Itatiba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, sentiram tremores de terra na noite desta terça-feira (10). Eles seriam reflexo de um terremoto de magnitude 6,6 que atingiu Jujuy, província na região noroeste da Argentina, próxima às fronteiras com Chile e Bolívia.

Em Itatiba (a 83 km da capital) alguns prédios chegaram a ser evacuados e os bombeiros foram chamados. Após vistoria, os moradores voltaram para os seus apartamentos. Ninguém ficou ferido. Na Universidade São Francisco, na área central da cidade, houve um apagão de alguns minutos e os alarmes de alerta dispararam.

“Nossas equipes da Defesa Civil estão de prontidão. Não há relatos de prejuízos materiais”, disse o prefeito de Itatiba, Thomás Antonio Capeletto de Oliveira (PSDB).

Segundo o Centro Sismológico Mediterrâneo Europeu, o terremoto na Argentina foi bastante profundo: 182 km abaixo da superfície da Terra.

Nas redes sociais, as pessoas que sentiram o tremor no Brasil falaram sobre a sensação de medo e tontura.

“Foi assustador”, disse uma moradora de Itatiba. “Pensei que era labirintite”, afirmou outra.

O Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo) registrou relatos da capital e de cidades próximas, pouco depois das 20h desta terça. Segundo esses relatos, o tremor foi de fraca intensidade.

“Sentimos mais um balançar do prédio e não exatamente um tremor. Outros vizinhos também relataram o mesmo”, contou um morador de prédio na Vila Ipojuca, zona oeste de São Paulo. “A água da banheira de hidromassagem ondulou bastante e luminárias pendentes balançaram por um tempo”, disse outro morador da zona oeste. “O abajur de chão, que é alto e tem a haste fina, balançou e não foi pouco”, relatou uma moradora da região da Brasilândia, na zona norte.

Em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, a portaria de um prédio ficou cheia de pessoas que deixaram seus apartamentos, assustadas com o tremor. Em Uberlândia (MG) a cena foi parecida. Com medo, moradores de prédios do bairro Santa Mônica saíram de suas casas após sentirem os edifícios balançarem.

No dia 12 de maio de 2000, o Instituto de Geofísica da USP informou que tremores sentidos em São Paulo naquela data foram um reflexo de um abalo sísmico na província de Jujuy, na Argentina, o mesmo local onde ocorreu o terremoto nesta terça. Na ocasião, os tremores foram sentidos na capital poucos minutos depois do terremoto argentino e também não provocaram estragos.

História

No dia 27 de janeiro deste ano, um terremoto que abalou São Paulo completou cem anos. Na época, a capital possuía 65 mil prédios e uma população de 650 mil pessoas. No ano do centenário da Independência do Brasil e da Semana de Arte Moderna, um terremoto de magnitude 5,1 obrigou várias pessoas a deixarem suas casas.

“Construções balançaram, portas bateram, janelas vibraram e objetos caíram. Muitos pensaram que suas casas estivessem sendo assaltadas e saíram dando tiros a esmo”, escreveu o sismólogo Alberto Veloso, na Folha, no centenário do abalo sísmico.

Segundo ele, o presidente do estado na época, Washington Luís, pensou que ocorria uma convulsão social, com detonação de dinamite, e telefonou para a polícia –nos quartéis do Exército e da Força Pública as tropas ficaram de prontidão.

Segundo Veloso, autor dos livros “O terremoto que mexeu com o Brasil” (Thesaurus, 2011) e “Tremeu a Europa e o Brasil também” (Chiado, 2015), a área de percepção do tremor centenário foi de 250 mil km2, principalmente no centro-leste paulista, sul de Minas e oeste do Rio de Janeiro