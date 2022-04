Montadoras fizeram 15 recalls no primeiro trimestre, diz levantamento

Em 2022, dez montadoras precisaram convocar seus clientes para correções em falhas consideradas perigosas

Joana Cunha

São Paulo, SP

No primeiro trimestre deste ano, as montadoras de veículos emitiram 15 convocações de recalls, mostra levantamento do aplicativo Papa Recall, que emite alertas aos donos de automóveis quando há necessidade de agendar a substituição de uma peça ou componente.

Segundo o monitoramento da empresa, os 15 recalls anunciados entre os meses de janeiro e março representam uma queda de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2022, dez montadoras precisaram convocar seus clientes para correções em falhas consideradas perigosas.

Os recalls do primeiro trimestre foram usados, segundo o levantamento do Papa Recall, principalmente para a substituição de airbags, mas também incluíram erros sistemas de combustíveis, de baterias de alta voltagem, de bicos injetores e sensores de estacionamento.