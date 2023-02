Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo de 2023

Mocidade e Mancha Verde figuravam entre as melhores colocadas, e foi no quesito de mestre-sala e porta-bandeira que o cenário mudou

A Mocidade Alegre, escola da zona norte paulistana, é a campeã do Carnaval de São Paulo. A agremiação, que homenageou o samurai negro Yasuke, somou 270 pontos.

Esse foi o 11º título da Mocidade, que empata com a Nenê de Vila Matilde, como segunda maior campeã de São Paulo. Vai-Vai, com 15, é a líder. A escola desfilou no sábado (18), embaixo de chuva. A homenagem a Yasuke, o primeiro samurai africano do Japão, envolveu contar a história milenar do guerreiro. O enredo também tinha o objetivo de homenagear culturas tão diferentes, como a negra e a oriental.

A escola ainda desejou, com o desfile, enaltecer a luta diária de jovens de comunidades pobres para vencer desigualdades.

Em segundo lugar empataram Mancha Verde, Império de Casa Verde e Acadêmicos do Tatuapé, todas com 269,9 pontos. Durante boa parte da apuração, Mocidade e Mancha Verde -a vencedora do Carnaval de 2022- figuravam entre as melhores colocadas. Foi no quesito de mestre-sala e porta-bandeira que o cenário mudou: a Mancha Verde caiu para o quarto lugar e Acadêmicos do Tatuapé subiu para a segunda posição.

Unidos de Vila Maria e Estrela do Terceiro Milênio, penúltima e última colocadas, foram rebaixadas.

Ao todo, 14 escolas desfilaram nos dois dias de Grupo Especial.

Pela primeira vez, em dois anos, os desfiles voltaram a ser no período tradicional do Carnaval, por causa da pandemia de Covid-19. Em 2021 não ocorreram as apresentações e no ano passado elas foram em abril.

