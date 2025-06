Mirante e trilha de praia de Niterói vão receber o nome de Juliana Marins

CRISTINA CAMARGO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O mirante e a trilha da praia do Sossego, em Niterói, vão receber o nome da publicitária Juliana Marins, 26, que morreu ao cair no penhasco do vulcão Rinjani, na Indonésia, quando fazia uma trilha.

A homenagem foi anunciada nesta quinta-feira (26) pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), em encontro com familiares e amigos da turista brasileira, no gabinete municipal.

A praia do Sossego era um dos locais preferidos de Juliana em Niterói, cidade em que morava.

“Foi ela quem me apresentou a aquele paraíso e vivemos momentos especiais ali, junto com amigas”, disse a irmã da publicitária, Mariana Marins.

A cerimônia de nomeação do mirante e da trilha será organizada nos próximos dias, em diálogo com a família.

A Prefeitura de Niterói decretou luto oficial de três dias e anunciou que custeará, com recursos próprios, o traslado do corpo de Juliana ao Brasil.

“O que estamos vivendo é devastador, mas nos conforta saber que Juliana vai voltar para casa. Esse apoio tem feito toda a diferença”, disse Estela Marins, mãe da publicitária.

Também nesta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que conversou com o pai de Juliana, Manoel Marins, para prestar solidariedade e informar que determinou ao Ministério das Relações Exteriores que preste apoio à família, incluindo o traslado do corpo até o Brasil.

Em visita à favela do Moinho, em São Paulo, Lula afirmou que fará um decreto para que o governo brasileiro assuma a responsabilidade de custear a despesa do retorno de Juliana.

De acordo com a atual legislação brasileira, o Itamaraty não pode arcar com o traslado de corpos de brasileiros mortos no exterior. A norma tem exceções para casos médicos específicos e atendimento emergencial de caráter humanitário.

Juliana caiu na sexta-feira (20), durante a trilha que realizava para chegar ao cume do vulcão, na ilha de Lombok. Segundo a família, ela relatou estar cansada durante o trajeto e o guia teria dito para descansar enquanto o grupo seguia caminhando.

A jovem sofreu o acidente em um local íngreme e de difícil acesso. As equipes de busca resgataram o corpo na quarta-feira (25), após insistência de familiares e amigos para que as tentativas fossem intensificadas.