Ministério Público denuncia mulher por sofrer aborto após tentativa de suicídio

Em qualquer outra circunstância é considerado crime, previsto no Código Penal de 1940. A pena varia de um a três anos de prisão

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

Uma mulher da capital paulista está sendo processada pelo Ministério Público de São Paulo por ter sofrido um aborto após tentar cometer suicídio. Ela é acusada pelo órgão de interromper a gestação em si mesma, crime previsto pelo Código Penal que estipula detenção de um a três anos.

No processo que tramita junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ela é apresentada como ré, e o feto, como vítima.

À época do ocorrido, a mulher relatou à polícia que sofria de depressão. Disse ainda estar psicológica e emocionalmente abalada.

Segundo o promotor Rogério Leão Zagallo, no entanto, ela teria assumido o risco de causar a morte do feto ao atentar contra a própria vida, “uma vez que sabia que estava grávida”. A tentativa de suicídio ocorreu no final de 2016, mas a denúncia só foi oferecida pelo Ministério Público em novembro de 2020.

No despacho em que recebeu a denúncia, o juiz Adilson Paukoski Simoni afirmou que o caso apresentado descrevia “suficientemente a ilicitude criminal irrogada” pela mulher. O magistrado solicitou máxima urgência para o andamento processual.

Nesta semana, ela foi ouvida pela corte paulista em uma audiência. O Ministério Público ainda tenta localizar uma médica que prestou socorro a ela para colher seu depoimento. Há a possibilidade de que o órgão leve o caso a júri popular, que aprecia crimes que atentem contra a vida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procurado, o advogado de defesa da ré, Renan Bohus, diz que ela não teve a intenção de praticar o aborto, mas de se matar, e, por isso, não deveria ser acusada pelo crime. O defensor afirma estar “estarrecido e preocupado” com a conduta do Ministério Público.

“Ela foi socorrida a tempo, a ponto de salvar a sua vida, mas cinco dias após ser internada acabou abortando o seu feto de sete meses”, diz o advogado.

“Entendo que isso é uma violência institucional contra a mulher. Ela já vai ter a punição por toda a sua vida por ter perdido o filho. O fato de responder uma ação penal é uma dupla punição. O Ministério Público não deveria mover todo o aparto estatal para processar uma mulher, mas dar auxílio e ajuda psiquiátrica. O Estado tinha que atuar com ela, não contra ela”, segue.

Atualmente, o aborto é legal no Brasil nos casos em que a gravidez é decorrente de estupro, quando há risco à vida da gestante ou quando há um diagnóstico de anencefalia do feto –este último foi garantido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2012.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em qualquer outra circunstância é considerado crime, previsto no Código Penal de 1940. A pena varia de um a três anos de prisão.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, o país registrou, nos últimos cinco anos, uma média anual de 400 novos processos judiciais relativos a autoaborto (artigo 124) ou aborto consentido (artigo 126).

O dado é de relatório feito pela Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP em parceria com a Universidade de Columbia e com a Clooney Foundation for Justice

Pesquisa Datafolha divulgada em 3 de junho mostrou que o número de brasileiros que acreditam que o aborto deve ser proibido em qualquer caso caiu para 32%, em maio de 2022, ante 41% em outubro de 2018. Os resultados atuais mostram ainda que 39% acreditam que a lei deve se mantida como está.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ONDE PROCURAR AJUDA

Mapa Saúde Mental

Site mapeia diversos tipos de atendimento: www.mapasaudemental.com.br

Site mapeia diversos tipos de atendimento: www.mapasaudemental.com.br CVV (Centro de Valorização da Vida)

Voluntários atendem ligações gratuitas 24 horas por dia no número 188: www.cvv.org.br.

FIQUE ATENTO SE ALGUÉM PRÓXIMO DE VOCÊ…

Mostrar falta de esperança ou muita preocupação com sua própria morte

Expressar ideias ou intenções suicidas

Se isolar de suas atividades sociais e cortar o contato com outras pessoas

Além disso: perder o emprego, sofrer discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, sofrer agressões psicológicas ou físicas, diminuir práticas de autocuidado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE