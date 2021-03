Ministério da Saúde negocia compra de 63 milhões de doses da vacina da Moderna

Dos 63 milhões, apenas 13 milhões chegariam ao país ainda em 2021

O Ministério da Saúde está em negociação para comprar 63 mihões de doses da vacina da Moderna contra a covid-19. O secretário executivo Elcio Franco se reúne na manhã desta sexta-feira (5) com representantes do laboratório norte-americano.

A expectativa é de que, se a compra for confirmada, o laboratório entregue 13 milhões de doses neste ano e os outros 50 milhões somente em 2022. Os 13 milhões que chegariam neste ano seriam divididos em:

1 milhão de doses até julho

2 milhões entre agosto e setembro

10 milhões até dezembro

94% de eficácia

A vacina da Moderna apresentou 94,’% de eficácia nos testes clínicos de fase 3 — aqueles feitos com grande número de voluntários. As agências Food and Drug Administration e Agência Europeia de Medicamentos (EMA) já autorizaram o uso emergencial do imunizante.