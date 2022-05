Ministério da Saúde libera 3ª dose de vacina contra Covid para jovens de 12 a 17 anos

A terceira dose deverá ser aplicada quatro meses após a segunda dose, preferencialmente com a vacina da Pfizer

Thaísa Oliveira

Brasília, DF

O Ministério da Saúde autorizou nesta sexta-feira (27) a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos. Até então, o reforço estava liberado apenas para jovens imunossuprimidos e pessoas com 18 anos ou mais.

A terceira dose deverá ser aplicada quatro meses após a segunda dose, preferencialmente com a vacina da Pfizer. Em nota técnica, a pasta afirma, no entanto, que, na falta do imunizante por “motivos logísticos ou de acesso”, o reforço poderá ser feito com a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan.

O esquema será o mesmo para as adolescentes grávidas ou puérperas. A única exceção é para os adolescentes imunocomprometidos, que podem receber apenas a vacina da Pfizer –e já estavam sendo vacinados desde fevereiro.

Apesar da autorização do ministério, estados e municípios têm autonomia para definir o início da terceira dose no novo público-alvo.

A recomendação para a terceira dose em adolescentes havia sido feita duas semanas atrás pela câmara técnica que assessora o ministério.

Na nota técnica, a pasta considerou que o cenário epidemiológico ainda é incerto e que as evidências científicas demonstram a “redução da resposta protetora do esquema de 2 doses para a variante Ômicron” no grupo de 12 a 17 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O documento foi assinado nesta sexta-feira à noite pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, Rosana Leite de Melo, e pelo diretor do programa da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, Danilo de Souza Vasconcelos.