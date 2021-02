Ministério da Saúde assina contrato para compra de 20 milhões de doses da indiana Covaxin

O acordo foi fechado com o laboratório Precisa Medicamentos, que tem uma parceria com a Bharat Biotech

NATÁLIA CANCIAN

BRASÍLIA, DF



O Ministério da Saúde informou ter assinado nesta quinta-feira (25) um contrato para compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, desenvolvida pela empresa indiana Bharat Biotech.



Segundo a pasta, o investimento total deve ser de R$ 1,6 bilhão. O acordo foi fechado com o laboratório Precisa Medicamentos, que tem uma parceria com a Bharat Biotech e deve receber as doses importadas.



A previsão é que 8 milhões de doses do imunizante comecem a chegar já no mês de março, em dois lotes de 4 milhões a serem entregues entre 20 e 30 dias após a assinatura do contrato. O restante seria entregue em abril (8 milhões) e maio (4 milhões).



Apesar do acordo, a vacina ainda não tem aval da Anvisa, necessário para que as doses sejam ofertadas à população. Mais cedo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse em reunião com secretários de saúde que a previsão é que a empresa solicite esse aval nos próximos dias.

As informações são da FolhaPress