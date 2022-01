Minas Gerais tem 402 municípios em situação emergência pelas chuvas

De acordo com o levantamento da Defesa Civil de MG, divulgado neste domingo, Minas tem também 48.607 pessoas desalojadas e 7.735 desabrigadas

São Paulo, SP

Minas Gerais tem 402 cidades em situação de emergência causada pelas fortes chuvas que atingem a região nas últimas semanas. O número corresponde a 47% de todo o Estado, que possui 853 municípios.

De acordo com o levantamento da Defesa Civil de MG, divulgado neste domingo (23), Minas tem também 48.607 pessoas desalojadas – ou seja, que estão abrigadas em casas de parentes ou amigos -, e outras 7.735 desabrigadas – e que foram encaminhadas a abrigos públicos.

O Estado também contabiliza 25 mortes, sendo cinco só em Brumadinho. As demais foram registradas em Belo Horizonte (1), Betim (1), Caratinga (2), Claro dos Poções (1), Contagem (1), Coronel Fabriciano (1), Dores de Guanhães (2), Engenheiro Caldas (1), Ervália (1), Montes Claros (1), Nova Serrana (1), Ouro Preto (1), Perdigão (2), Pescador (1), Santana do Riacho (1), São Gonçalo do Rio Abaixo (1), Uberaba (1).

O governo de Minas informou que irá destinar R$ 603 milhões “em recursos estaduais para medidas imediatas ou de rápida implementação”. Os projetos foram pensados após conversas entre a administração estadual e prefeituras atingidas.

O montante será dividido em duas partes. Sendo R$ 78 milhões destinados para o pagamento de um auxílio emergencial de três parcelas de R$ 400 aos desabrigados e desalojados. Outros R$ 182 milhões serão encaminhados para a construção ou reconstrução de moradias populares em locais afetados pela chuva.

Os recursos serão destinados através de financiamento do BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais) às prefeituras.